Wojna na Ukrainie. Bliski współpracownik Zełenskiego podał warunek negocjacji z Rosją

Negocjacje Ukrainy i Rosji? Andrij Jermak stawia warunek

Szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego odniósł się także do kwestii zakończenia wojny Rosji z Ukrainą oraz do tematu rozpoczęcia negocjacji na linii Kijów-Moskwa. Andrij Jermak zareagował na sugestię, iż wśród sojuszników Kijowa narasta przekonanie, że jeśli Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa, to możliwy będzie kompromis terytorialny i podpisanie pokoju z Władimirem Putinem. - Zełenski nigdy nie mówił o kompromisie terytorialnym - zastrzegł rozmówca "Corriere della Sera".

Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego REUTERS/Denis Balibouse

Dopytywany o wypowiedź Zełenskiego dotyczącą Krymu oraz zajętej przez Rosjan części Donbasu Jermak powiedział, że prezydent Ukrainy mówił jedynie o konieczności zaakceptowania uznanych międzynarodowo granic. - Jednak to prawda, że był gotów do rozmów (w 2022 r. - red.), zaczynając od sytuacji, która miała miejsce w przededniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji - oświadczył. - Dla nas Krym i Donbas pozostają ukraińskie, to nie podlega dyskusji. Opowiadamy się przeciw zamrożeniu wojny, chcemy jej zakończenia. Jesteśmy przekonani, że kraje tzw. Globalnego Południa także potępiają rosyjską inwazję i siłowe zajęcie ziem - kontynuował.

- By jednak zacząć negocjacje, musimy wrócić do sytuacji, która istniała przed pierwszym rosyjskim wystrzałem o czwartej rano ponad dwa lata temu. Następnie porozmawiamy o tym, jak przywrócić naszą suwerenność w granicach z 1991 roku – oznajmił Andrij Jermak. Zaznaczył, że nie przejmuje się słowami prezydenta Rosji Władimira Putina, który mówił o konieczności uwzględnienia sytuacji na froncie. - Nie możemy formułować propozycji pokojowej pod naciskiem tych, którzy chcieli tej wojny. Będziemy gotowi na międzynarodową konferencję, gdy poczujemy się silni i wspierani również przez Globalne Południe w negocjacjach z Rosją - zadeklarował.