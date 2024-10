Rosstat, rosyjski urząd statystyczny, nie opublikował szczegółowych danych o inflacji za ostatni miesiąc sprawozdawczy, czyli wrzesień – zauważyli analitycy Hard Results (dawniej VTB Capital). Mówimy o szczegółowych statystykach, które pokazują, o ile każdy z towarów i rodzajów usług, które Rosstat uwzględnia w swoim „koszyku konsumenckim”, stał się droższy.

Fałszywe dane o inflacji w Rosji

Ogólny wskaźnik inflacji za wrzesień Rosstat opublikował 11 października. I choć od tego czasu minęły już ponad dwa tygodnie, szczegółowe dane nie pojawiły się ani na stronie urzędu, ani w Jednolitym Międzyresortowym Systemie Informacyjno-Statystycznym (EMISS), zwraca uwagę „The Moscow Times".

O zniknięciu statystyk inflacyjnych Rosstatu wyszło na jaw wkrótce po tym, jak ekonomiści ze Sztokholmskiego Instytutu Ekonomii stwierdzili, że władze rosyjskie prawdopodobnie fałszują dane na temat podwyżek cen, zawyżając w ten sposób dane dotyczące wzrostu gospodarczego.

Do obliczenia miesięcznej inflacji Rosstat bierze pod uwagę ceny około 500 towarów i usług, a do inflacji tygodniowej – około 100 pozycji. Według najnowszych miesięcznych statystyk inflacja spadła we wrześniu do 8,6 proc. z 9 proc. w sierpniu. A od połowy października, według danych tygodniowych, jeszcze bardziej się obniżyła – do 8,5 proc. Rok wcześniej to było 6,7 proc.