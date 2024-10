04:43 USA: Rosja próbuje wpłynąć na wyniki wyborów w Mołdawii

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, John Kirby, oświadczył, że Rosja nadal stara się ingerować w proces wyborczy w Mołdawii i wydaje miliony dolarów na wsparcie prorosyjskich kandydatów oraz na doprowadzenie do korzystnego dla siebie wyniku wyborów. Celem Rosji jest m.in. zakłócenie procesu integracji Mołdawii z UE – wynika ze słów Kirby'ego.



04:40 W pierwszej połowie 2024 roku rosyjskie sądy skazały na więzienie 6 088 żołnierzy

Liczba skazanych na więzienie rosyjskich żołnierzy jest najwyższa od 2011 roku – wynika z danych udostępnianych przez rosyjski Sąd Najwyższy. W porównaniu do pierwszej połowy 2023 roku liczba skazanych na więzienie rosyjskich żołnierzy podwoiła się.



04:32 Od początku wojny Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy zneutralizowała 535 896 ładunków wybuchowych

Wśród ładunków wybuchowych zneutralizowanych przez pirotechników Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy są 4 062 bomby lotnicze. Najwięcej interwencji pirotechnicy podejmowali w obwodzie charkowskim – 36 321, chersońskim – 16 901 i donieckim – 15 064.



04:29 Ukraina otrzymała panele słoneczne dla 1 500 placówek ochrony zdrowia

Informacje takie przekazał minister zdrowia Ukrainy, Wiktor Liaszko. Panele zostały przekazane Ukrainie w ramach programu UE. Jego celem jest zapewnienie autonomicznego, alternatywnego źródła energii 130 placówkom, w którym zostaną zainstalowane.



04:27 W nocy Ukraina była celem ataku rosyjskich dronów-kamikadze

Drony atakowały m.in. zachodnie obwody Ukrainy. Siły Powietrzne Ukrainy informowały o kilku falach dronów.



04:23 Joe Biden ma w tym tygodniu spotkać się w Europie z przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii

CNN informuje, że w tym tygodniu Biden przybędzie do Niemiec, by spotkać się z Olafem Scholzem, Emmanuelem Macronem i Keirem Starmerem. Tematem spotkania ma być dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Pierwotnie do spotkania Bidena z przywódcami europejskich państw miało dojść 12 października, przy okazji spotkania tzw. grupy Ramstein, ale prezydent USA zmienił plany w związku z uderzeniem huraganu Milton w wybrzeże USA.



04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 965 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 965 dniu wojny PAP

04:18 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: