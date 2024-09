05:39 Na Morzu Czarnym jest obecnie jeden rosyjski okręt

Na pokładzie okrętu, który znajduje się na wodach Morza Czarnego, nie ma pocisków Kalibr – informuje Dowództwo Marynarki Wojennej Ukrainy.



05:12 Rosyjskie śmigłowce zaatakowały ukraińskie zgrupowanie w obwodzie kurskim

Ministerstwo Obrony Rosji informuje o ataku śmigłowców Mi-28NM na ukraińskich żołnierzy i sprzęt wojskowy.



04:36 Sześć osób rannych w ataku na Zaporoże

Wieczorem Rosjanie zaatakowali miasto przy użyciu pocisków przeciwlotniczych. Początkowo gubernator obwodu, Iwan Fedorow, informował o pięciu osobach rannych. Jednak tuż przed północą podał, że liczba rannych wzrosła do sześciu.



04:33 Wołodymyr Zełenski rozpoczął wizytę w USA

Pierwszym punktem wizyty było przybycie do fabryki amunicji w Scranton, która wytwarza metalowe korpusy do pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Fabryka ma obecnie pracować z wykorzystaniem pełnych mocy produkcyjnych, by USA mogły wspierać Ukrainę dostarczając jej kolejne dostawy tego typu amunicji.



04:31 Ukraina przekazała osuszacze walczącym ze skutkami powodzi Czechom

Jan Lipavský, szef MSZ Czech podkreślił we wpisie w serwisie X, że chociaż „Ukraina jest na wojnie”, to jednak „nie zapomina o przyjaciołach w potrzebie”.



04:29 Nad obwodem rostowskim strącono w nocy trzy drony

Takie informacje przekazuje gubernator obwodu, Wasilij Gołubiew. Drony miały zostać strącone około północy czasu moskiewskiego przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. W wyniku upadu szczątków dronów doszło do pożaru traw.



04:25 Wiceprzewodniczący parlamentu Słowacji planuje wizytę w Moskwie

Andrej Danko, przewodniczący Słowackiej Partii Narodowej, wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu, zamierza w listopadzie odwiedzić w Moskwę, by omówić z przedstawicielami Dumy kwestię możliwego przerwania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę - podaje dziennik „Izwiestia”. - Chcę udać się do Moskwy, by omówić ten problem. Otrzymałem oficjalne zaproszenie od (przewodniczącego Dumy Wiaczesława) Wołodina – jest moim wielkim przyjacielem. Zawsze mówiłem, że chcę dobrych relacji z Federacją Rosyjską - oświadczył Danko. Słowacka Partia Narodowa wchodzi w skład koalicji rządzącej.



04:22 Miasto w obwodzie biełgorodzkim zaatakowane przez ukraiński dron

Gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow podał, że w ataku na miasto Gubkin uszkodzonych zostało 10 samochodów, a w trzech budynkach mieszkalnych z okien wyleciały szyby.



04:20 Rosjanie twierdzą, że udaremnili próbę wdarcia się ukraińskich jednostek do obwodu kurskiego

Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że żołnierze rosyjskich wojsk powietrzno-szturmowych ze zgrupowania wojsk „Północ” udaremnili próbę wdarcia się ukraińskich jednostek do obwodu kurskiego. Ukraińcy mieli stracić dwa czołgi i cztery bojowe wozy piechoty. Resort obrony Rosji publikuje zdjęcia przedstawiające zniszczony sprzęt wojskowy.



04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 942 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 942 dniu wojny PAP