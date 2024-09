– To straszna myśl. To oznaczałoby, że Biden nie chce zakończyć wojny w taki sposób, który pozbawiłby Rosję zwycięstwa. Otrzymalibyśmy długą wojnę – niemożliwą, wykańczającą sytuację, która doprowadziłaby do śmierci ogromnej ilości ludzi – odparł Zełenski. – Jeżeli on [Biden – red.] odmówi, cóż, wtedy będziemy wciąż żyli według planu B. To smutne – stwierdził.

Występując na jednej z amerykańskich uczelni w poniedziałek, prezydent Ukrainy stwierdził, że o przebiegu wojny zadecyduje „najbliższe kilka miesięcy”.

Jak zakończy się wojna? Ukraińscy eksperci mówią o kilku scenariuszach

Eksperci w Kijowie są zgodni co do tego, że Ukraina za wszelką cenę powinna uniknąć tzw. planu B, bo to oznaczałoby wojnę na wyniszczenie, której skutki byłyby nieobliczalne dla państwa ukraińskiego.

– To oznaczałoby osłabienie Ukrainy i ryzyko przegrania wojny. Może nie od razu, ale takie ryzyko by było. Zwłaszcza gdyby doszło do zmniejszenia wsparcia ze strony naszych partnerów. Istotne jest też to, że ukraińskie społeczeństwo odczuwa zmęczenie wojną, nasze zasoby są znacznie mniejsze niż te, którymi dysponuje Rosja – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy kijowski politolog.

Gdyby dotychczasowy stan rzeczy się wydłużał, nie wiadomo, czy udałoby się doprowadzić nawet do zamrożenia konfliktu. Mógłby się skończyć jeszcze gorzej – pokojem na warunkach Rosji Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog

Zaznacza, że to niejedyny scenariusz, który mógłby czekać Ukrainę, gdyby zabrakło poparcia dla planu Zełenskiego ze strony USA. – Jest jeszcze scenariusz C. Gdyby dotychczasowy stan rzeczy się wydłużał, nie wiadomo, czy udałoby się doprowadzić nawet do zamrożenia konfliktu. Mógłby się skończyć jeszcze gorzej – pokojem na warunkach Rosji, co oznaczałoby m.in. rezygnację Ukrainy z członkostwa w NATO. A to wywołałoby negatywną reakcję ukraińskiego społeczeństwa – dodaje.