Wołodymyr Zełenski, który przebywał z oficjalną wizytą we Włoszech, poinformował, że opracował strategię zakończenia wojny na Ukrainie. Jak wyjaśnił, realizacja jego planu nie zależy jednak wyłącznie od Ukraińców, ale i od Stanów Zjednoczonych. - Są pewne punkty, które zależą od Ameryki - powiedział Zełenski, cytowany przez dziennik "La Stampa”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: Mam plan zakończenia wojny z Rosją. Pierwszy pozna go Joe Biden

Dotychczas Zełenski z nikim nie podzielił się szczegółami swojego planu. Już niebawem ma to jednak zrobić. - Jeszcze niczym się nie podzieliliśmy, jako pierwszy zobaczy go Joe Biden – powiedział prezydent Ukrainy. Jak zaznaczył Zełenski, we wrześniu strategię ma przedstawić także kandydatom na prezydenta USA – wiceprezydent Kamali Harris oraz byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

Zełenski o zakończeniu wojny z Rosją i „niezwykłej propozycji”

Jak podkreślił Wołodymyr Zełenski, ”to nie będzie zwykła propozycja". - Chcemy gwarancji. Nie chodzi wyłącznie o broń, ale też o ważne kwestie globalne - powiedział. Jak dodał, Ukraińcy muszą wiedzieć, w jakim położeniu będą, kiedy skończy się wojna. - Mówimy o konkretnym pakiecie obronnym. Jeśli go otrzymamy, będzie to silny środek odstraszający przeciwko Rosji i będziemy mogli zakończyć wojnę na warunkach dyplomatycznych - zaznaczył.

Jedyne, co zdradził prezydent Ukrainy, to że częścią jego strategii jest atak na rosyjski obwód kurski. - To było częścią planu, który obejmuje wywarcie nacisku na Rosję, by zakończyła wojnę poprzez środki dyplomatyczne - stwierdził.