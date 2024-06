04:47 Niemiecka armia zawarła z koncernem Rheinmetall umowę na dostawę amunicji kalibru 155 mm wartą 8,5 mld euro

Informację taką przekazuje koncern na swojej stronie internetowej. Amunicja ma uzupełnić zapasy amunicji Bundeswehry, a także sojuszników Niemiec — Holandii, Estonii, Danii i Ukrainy. Dostawy amunicji, zamówionej w ramach zawartego właśnie kontraktu, mają rozpocząć się na początku 2025 roku.



04:44 Organizacja charytatywna Save Ukraine zdołała doprowadzić do powrotu na Ukrainę 384 dzieci z Rosji i terenów okupowanych przez Rosję

Informacje takie przekazuje Mykoła Kułeba, szef organizacji. - Zdołaliśmy ewakuować ponad tysiąc osób ze strefy działań wojennych. Zwracamy szczególną uwagę na ukraińskie dzieci, które skończyły w Rosji i na okupowanych terenach. Dotychczas udało nam się doprowadzić do powrotu 384 dzieci, z których 92 to sieroty — powiedział Kułeba w czasie wystąpienia na forum Międzynarodowej Komisji ds. Osób Zaginionych w Hadze.



04:41 Ministerstwo Obrony Ukrainy zapowiada otwarcie 40 centrów rekrutacyjnych do końca roku

Informacje takie przekazuje Dmytro Łazutkin, rzecznik resortu. Łazutkin poinformował, że obecnie, na całej Ukrainie, działa 25 takich punktów. Ukraińcy mogą się w nich dowiedzieć, gdzie w ramach jednostek podległych Ministerstwu Obrony Ukrainy są wakaty i jakie specjalności są poszukiwane.



04:39 Władze obwodu kijowskiego przekazały sześć ciężarówek 72. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej

Informacje takie przekazał szef wojskowej administracji obwodu kijowskiego, Rusłan Krawczenko. Zakup ciężarówek zostały sfinansowany z budżetu Białej Cerkwi.



04:37 Ponad 52 tys. ukraińskich żołnierzy zostało przeszkolonych w ramach misji UE

Liczba przeszkolonych w ramach misji EUMAM (Misja Wsparcia Wojskowego UE na Ukrainę) żołnierzy jest trzykrotnie wyższa niż pierwotnie zakładano.



04:32 W USA wprowadzono całkowity zakaz korzystania z oprogramowania rosyjskiej firmy Kaspersky Lab

Decyzję ogłosiła Gina Raimondo, sekretarz handlu USA, powołując się na względy bezpieczeństwa. Zakaz oznacza, że z oprogramowania antywirusowego firmy Kaspersky Lab nie mogą korzystać amerykańskie firmy i osoby fizyczne. - Podejmujemy działania (...), które uniemożliwią firmie Kaspersky Lab (...) dostarczania oprogramowania (...) antywirusowego gdziekolwiek w USA — powiedziała Raimondo cytowana przez amerykańskie media. Po 20 lipca Kaspersky Lab nie może zawierać żadnych nowych umów na terytorium USA. Klienci, którzy obecnie korzystają z oprogramowania tej firmy, będą mogli to robić do 29 września. Zakaz jest spowodowany obawami, że władze Rosji mogą wykorzystywać firmę Kaspersky Lab do zbierania danych wrażliwych na temat obywateli USA.



04:28 Cztery osoby ranne w ataku dronów na Krasnodar

Władze Kraju Krasnodarskiego informują, że w nocy z 20 na 21 czerwca doszło do zmasowanego ataku dronów na region, w wyniku którego uszkodzony został budynek stacji autobusowej i kotłownia w Krasnodarze. Z wstępnych ustaleń wynika, że w ataku ranne zostały cztery osoby.



04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 848 dniu wojny

