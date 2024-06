20 czerwca przed drugim zachodnim okręgowym sądem wojskowym w Moskwie stanął 15-letni uczeń, Arsenij Turbin. Chłopak pochodzi z miejscowości Liwny (obwód orłowski). Został oskarżony o „udział w organizacji terrorystycznej” i skazany na pięć lat pozbawienia wolności w zamkniętym zakładzie poprawczym. Rosyjskie niezależne (prześladowane przez władze) stowarzyszenie Memoriał wpisało nastolatka na listę więźniów politycznych i domaga się jego natychmiastowego uwolnienia.

Dlaczego licealista z Rosji został oskarżony o „udział w organizacji terrorystycznej”?

Rosyjscy śledczy oskarżyli licealistę o to, że zgłosił się do walczącego po stronie Ukrainy „Legionu Wolność Rosji” (zrzesza rosyjskich ochotników walczących nad Dnieprem z Rosjanami) i wypełnił odpowiednią ankietę. Służby zarzucają mu też, że ma „radykalno-ekstremistyczne poglądy”, które miał rzekomo zdobyć pod wpływem opozycyjnych mediów. Tymczasem jedynym dowodem stawianych mu zarzutów jest to, że wrzucał w swoim mieście do skrzynek pocztowych antyreżimowe ulotki z wizerunkiem Putina i napisem: „Czy potrzebujecie takiego prezydenta?”.

Chłopakowi zarzuca się też, że udostępniał w mediach społecznościowych materiały pochodzące ze stron opozycyjnego biznesmena (od lat przebywającego za granicą) Michaiła Chodorkowskiego oraz ze strony „Legionu Wolność Rosji”. Materiały były w biało-niebiesko-białych barwach, które od 24 lutego 2022 roku (od ataku na Ukrainę) wykorzystują rosyjscy opozycjoniści na całym świecie.

15-latek z Rosji został uwięziony, bo chciał walczyć z propagandą reżimu Władimira Putina

Rosyjski portal „Ovd.info” (monitoruje łamanie praw człowieka w Rosji) podaje, że chłopak przyznał się do roznoszenia ulotek i chęci „walki z propagandą putinowską”. Zaprzecza jednak, że miał cokolwiek wspólnego z walczącymi po stronie Ukrainy rosyjskimi ochotnikami. Przekonuje też, że nie wypełniał ankiety na stronie „Legionu Wolność Rosji”. Zaprzecza zarzutom, że chciał wyjechać na Ukrainę, albo przeprowadzać dywersję przeciw rosyjskiej kolei lub w obiektach wojskowych w Rosji.