05:12 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował nagranie podsumowujące 676 dzień wojny

Nagranie pojawiło się na profilu Sztabu na Facebooku.



04:40 Wołodymyr Zełenski w noworocznym orędziu: Cokolwiek przyniesie rok, my będziemy silniejsi

- Niezależnie od tego jak wiele rakiet wystrzeli wróg, niezależnie od tego, jak wiele ostrzałów i ataków — podłych, bezwzględnych, zmasowanych — przeprowadzi wróg próbując złamać Ukraińców, zastraszyć ich, powalić Ukrainę, zepchnąć Ukraińców do podziemia, będziemy wciąż powstawać. Ponieważ ten, kto sprowadza piekło na naszą ziemię, pewnego dnia zobaczy je ze swojego okna — mówił w noworocznym orędziu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - I tak, jak poprzedniego 31 grudnia, dziś mówimy: „Nie wiemy dokładnie, co nowy rok nam przyniesie”. Ale w tym roku możemy dodać: „Cokolwiek to będzie, będziemy silniejsi” - mówił w noworocznym orędziu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:38 W nocy eksplozje rozległy się w Dnieprze

Miasto było w nocy celem ataku rosyjskich dronów-kamikadze.



04:36 Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne, w nocnym ataku dronów na Odessę

W czasie ataku jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny. Budynek mieszkalny został również uszkodzony przez spadające szczątki spadającego drona.



04:34 Ze znajdujących się w pobliżu frontu miejscowości w obwodzie chersońskim ewakuowano 32 dzieci, wraz z opiekunami

Informacje takie przekazuje chersońska administracja obwodowa. Ewakuowane dzieci zamieszkiwały miejscowości, które były regularnie ostrzeliwane przez Rosjan.



04:30 W nocy, w obwodzie lwowskim, aktywna była obrona przeciwlotnicza

Jak informuje Maksym Kozicki, gubernator obwodu lwowskiego, aktywność obrony przeciwlotniczej była związana z atakiem dronów na obwód lwowski. W czasie ataku szczątki spadającego drona miały wywołać pożar budynku Muzeum Romana Szuchewycza, dowódcy UPA, które znajduje się we Lwowie.



04:28 Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna w Rosji wzrosła o 18,5 proc.

Obecnie minimalna płaca w Rosji wynosi 19 242 ruble, a więc ok. 215 dolarów.



04:25 Władze okupacyjne Doniecka informują o ostrzałach ukraińskiego ostrzału

Denis Puszylin, szef władz samozwańczej, separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, poinformował, że w wyniku ukraińskiego ostrzału Doniecka cztery osoby zginęły, a 13 zostało rannych. Do ostrzału centrum Doniecka miało dojść wieczorem, 31 grudnia.