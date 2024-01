Prezydent Ukrainy mówił też o dumie z ukraińskiej armii, która „odważnie i heroicznie broni” Ukraińców. - Powstrzymujecie zło, które stało się jeszcze potężniejsze. Ale nie jest w stanie nic zrobić. Ponieważ walczycie na każdym froncie, na każdej naszej ulicy, w każdym naszym domu. Jesteście silni. (...) Każdy z was dowodzi: Ukraińcy są silniejsi niż zło — stwierdził Zełenski.



O Ukraińcach Zełenski mówił, że muszą żyć zgodnie z regułą: „albo się pracuje, albo się walczy”. - Ponieważ dziś mamy przeciwko sobie największą na świecie organizację terrorystyczną - dodał.



Wołodymyr Zełenski: Rosja poczuje gniew dzięki broni produkowanej na Ukrainie

Zełenski mówił też, że Rosjanie „boją się nie międzynarodowych organizacji z ich politycznymi apelami”, ale „ukraińskiego ducha ukraińskiego narodu”. Dodał, że Ukraińcy są „inspiracją dla całego świata”, a Ukraina jest „mile widziana w europejskiej rodzinie”. - Dowodzi tego decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie akcesji Ukrainy do UE — podkreślił. - Decyzja, w którą trudno było uwierzyć, o której sceptycy mówili: „to nie stanie się szybko, nie stanie się jutro, to niemal niemożliwe. Nie miejcie złudzeń, nie wierzcie w to, nie spodziewajcie się tego”. (...) Ale Ukraińcy są silniejsi niż wszelkie blokady i weta, niż brak wiary i sceptycyzm — podkreślił ukraiński prezydent, który zapowiedział, że negocjacje zakończą się „pełnowymiarowym członkostwem Ukrainy w silnej Europie”. - Silnej jednością. Od Lizbony do Ługańska — dodał.



Prezydent Ukrainy podziękował też zachodnim sojusznikom za dostawy uzbrojenia — wymienił w tym kontekście zestawy Patriot, IRIS-T, HIMARS, NASAMS, czołgi Abrams i Leopard. - Nasi piloci już szkolą się na myśliwcach F-16, z pewnością zobaczymy je na naszym niebie — dodał.



- W przyszłym roku wróg poczuje gniew dzięki naszej krajowej produkcji. Naszej broni, naszemu sprzętowi, naszej artylerii, naszym pociskom, naszym dronom, naszym morskim „pozdrowieniom” dla wroga (...) - powiedział Zełenski zapowiadając, że działania ukraińskie na Morzu Czarnym staną się „mrocznym rozdziałem w historii rosyjskiej floty”.