Władimir Putin wskazuje wroga Rosji. To nie Ukraina

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 677 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski w noworocznym orędziu mówił, że "ten, kto sprowadza piekło na ukraińską ziemię, pewnego dnia zobaczy je z własnego okna".

- Zachodnie elity, z pomocą Ukrainy, próbują zniszczyć Rosję - mówił Putin.



Władimir Putin: Cały Zachód walczy z Rosją

- Problemem nie jest to, że pomagają naszemu wrogowi. oni są naszym wrogiem. Rozwiązują swój problem ich (Ukraińców — red.) rękoma. Tak było od wieków i to trwa dalej. Sama Ukraina nie jest naszym wrogiem. Ale ci, którzy chcą zniszczyć rosyjskie państwo, którzy chcą osiągnąć, jak mówią, strategiczną porażkę Rosji na polu bitwy — i mówią to głównie na Zachodzie - (...) tzw. elity, dla których egzystencja Rosji, (...) z jej obecną jakością i rozmiarem jest, jak uważają, nieakceptowalna — dodał rosyjski prezydent.



Zachód wspiera Ukrainę w obronie przed agresją rosyjską, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Od początku działania wojenne toczą się wyłącznie na terytorium Ukrainy, a „strategiczna porażka” Rosji, o której mówi Putin, ma polegać na wycofaniu się rosyjskich wojsk z terytorium należącego do Ukrainy, ponieważ ani Ukraina, ani Zachód nie mają żadnych roszczeń terytorialnych wobec Rosji.