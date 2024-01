Były dowódca wojsk USA w Europie: NATO byłoby lepsze z Ukrainą

Gen. Ben Hodges: Ukrainie trzeba pomóc, by wygrała wojnę. To jest w interesie USA

Generał mówił, że osobiście skupia się na zapewnianiu, by Amerykanie mieli jasność, co do celów na Ukrainie, w szczególności, że Ukraina musi otrzymać pomoc pozwalającą jej wygrać wojnę, ponieważ jest to w amerykańskim interesie.



Dlatego, jego zdaniem, należy nadal wspierać starania Ukrainy o członkostwo w NATO.



Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy, poinformował, że Kijów rozpoczął dialog z partnerami dotyczącymi tego, jakie mają być efekty szczytu NATO w Waszyngtonie. Kijów chce wiedzieć, jakie oczekiwania wobec szczytu mają Stany Zjednoczone.



22 grudnia prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, na spotkaniu z dyplomatami mówił, że dobre przygotowanie Ukrainy do szczytu NATO jest jednym z kluczowych celów ukraińskiej dyplomacji w 2024 roku.