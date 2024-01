Zełenski: Zachód stracił poczucie pilności wojny, a Ukraińcy - poczucie zagrożenia

Czytaj więcej Publicystyka Zmasowany atak Rosji na Ukrainę powinien nam przypomnieć, że to wciąż nasza wojna Przeprowadzany w nocy z 28 na 29 grudnia powietrzny atak Rosji na Ukrainę niczym grecka tragedia powinien sprawić, że poczujemy zarówno litość, jak i trwogę. To bardzo zła prognoza na 2024 rok.

- Mobilizacja to nie tylko kwestia żołnierzy jadących na front. Chodzi o nas wszystkich. To mobilizacja wszelkich wysiłków. To jedyny sposób, aby chronić nasze państwo i zapobiec okupacji naszej ziemi. Bądźmy szczerzy, przeszliśmy na politykę wewnętrzną – mówi Zełenski. To jest wybór, którego Ukraińcy będą musieli dokonać. - Jeśli nadal będziemy skupiać się na polityce wewnętrznej, musimy rozpisać wybory. Zmieńcie prawo, konstytucję. Ale zapomnijcie o działaniach kontrofensywnych i okupacji.

Zamrożenie konfliktu? Rosja wykorzysta czas na odzyskanie sił

Jeśli chodzi o sugestie dotyczące negocjacji, Zełenski twierdzi, że nie widzi „żadnych zasadniczych kroków ze strony Rosji w kierunku pokoju”. Zamiast tego on i reszta Ukraińców doświadczają serii ataków powietrznych na ukraińskie miasta na wschodzie, południu, północy i zachodzie. - Widzę tylko kroki kraju terrorystycznego - mówi Zełenski.

A jeśli Rosja wysyła sygnały o chęci zamrożenia konfliktu, jak donoszą niektóre zachodnie media, „to nie dlatego, że są prawymi ludźmi, ale dlatego, że nie mają wystarczającej ilości rakiet, amunicji lub przygotowanego wojska. Potrzebują tej pauzy, żeby odzyskać siły. - A potem z całych sił przewrócić stronę tej wojny - ostrzega prezydent.



"The Economist" zauważa, że po prawie dwóch latach wojny Zełenski stracił młodzieńczą energię. Jednak stanowczo twierdzi, że Ukraina nie może wycofać się ze swojego planu pokonania Rosji.

- Najważniejszym zawodem, jaki Ukrainiec może w tej chwili wykonywać, jest przebywanie na Ukrainie… a dla naszych zachodnich partnerów jest to bycie z Ukrainą… Jeśli nie masz siły, to albo się wycofaj, albo odsuń się. My się nie cofniemy - zapowiada prezydent Ukrainy.