06:11 Sankcje wobec Rosji są dziurawe: produkty rafinerii Łukoilu wysyłane poza Bułgarię, w tym również do innych państw UE

Rosja miała na tym do tej pory zarobić 1 mld euro. Co gorsza, proceder ten trudno nawet uznać za łamanie unijnego prawa, bo sankcje i wyjątek dla Bułgarii są tak skonstruowane, że łatwo znaleźć luki w mechanizmie. Jednak ten przykład pokazuje to, o czym eksperci mówią od dawna: sankcje nie są szczelne.

Gospodarka Rosji ucierpiała od zachodnich sankcji wprowadzonych po napaści Kremla na Ukrainę, ale nie padła na kolana. Parlament Europejski wezwał więc do uszczelnienia systemu sankcji.

05:59 W nocy ukraińskie lotnictwo zaatakowało cztery zgrupowania Rosjan

Z kolei ukraińska artyleria i wojska rakietowe ostrzelały cztery jednostki rosyjskiej artylerii i dwie stacje walki radioelektronicznej - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



05:41 Rosjanie informują o zestrzeleniu ukraińskich dronów nad Krymem

W nocy nad okupowanym przez Rosjan Krymem rosyjska obrona powietrzna miała strącić dwa ukraińskie drony. Kolejny dron miał zostać strącony nad obwodem tulskim.



05:17 Ukraiński urząd statystyczny: Na Ukrainie spada inflacja

W październiku inflacja - liczona rok do roku - spadła na Ukrainie z 7,1 proc. we wrześniu do 5,3 proc. W ciągu miesiąca ceny na Ukrainie wzrosły o 0,8 proc. - podaje ukraiński urząd statystyczny.



04:40 USA zapowiadają, że ich pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy będą mniejsze

Sabrina Singh, zastępczyni rzecznika Departamentu Obrony na konferencji prasowej zapewniła, że USA nadal będą przekazywać pomoc wojskową Ukrainie, ale wielkość pakietów pomocy będzie mniejsza. - To dlatego, że Kongres nie zapewnił nam jeszcze dodatkowych środków. Wzywamy Kongres do przyjęcia prośby prezydenta, tak abyśmy mogli nadal udzielać Ukrainie niezbędnej pomocy - powiedziała Singh. Zastępczyni rzecznika przypomniała, że USA wydały już 95 proc. z 62,3 mld dolarów przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy.



04:37 Nowy szef MSZ Słowacji zapewnił ambasadora Ukrainy o solidarności Słowacji z Ukrainą

Minister Juraj Blanár, w czasie spotkania z ambasadorem, Myrosławem Kastranem, omówił obecną sytuację na Ukrainę i potwierdził solidarność Słowacji z Ukrainą i wsparcie dla niezależnej, demokratycznej i gospodarczo stabilnej Ukrainy.



04:33 W Korotyczu, w obwodzie charkowskim, powstaje podziemna szkoła

Informację o budowie podziemnego schronu, który będzie mógł pełnić rolę szkoły i udzielić schronienia do 500 uczniom i nauczycielom, przekazał gubernator obwodu charkowskiego, Ołeh Synehubow. Schron ma być w stanie przetrwać bezpośrednie uderzenie pocisku wystrzelonego przez zestaw przeciwlotniczy S-300.



04:31 W nocy w obwodzie kijowskim aktywna była obrona powietrzna

Aktywność obrony powietrznej była związana z wykryciem dronów w przestrzeni powietrznej nad obwodem. Alarm powietrzny trwał w obwodzie kijowskim przez około godzinę.



04:28 Po wizycie w Kazachstanie Putin wizytował dowództwo Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem

Putinowi towarzyszył w czasie wizyty w Rostowie minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu, oraz szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, gen. Walerij Gierasimow. - Władimirowi Putinowi przedstawiono nowe rodzaje sprzętu wojskowego i przedstawiono raporty o postępach specjalnej operacji wojskowej - oświadczył rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.



04:25 Rosja wyśle 25 ton pomocy humanitarnej do Strefy Gazy

Samolot Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej dostarczy kolejną partię pomocy humanitarnej do Egiptu, z przeznaczeniem dla mieszkańców Strefy Gazy - głosi komunikat resortu. Na pokładzie Iła-76 do Egiptu poleci 25 ton pomocy humanitarnej obejmującej żywność, środki higieny osobistej, ubrania, przenośne kuchenki i koce. W Egipcie pomoc zostanie przekazana przedstawicielom Egipskiego Czerwonego Półksiężyca z przeznaczeniem dla mieszkańców Strefy Gazy.



