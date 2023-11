Młodzi ukraińscy zakładnicy Putina. Czy dzieci wywiezione z Ukrainy mają szansę na powrót?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 625 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Pentagon zapowiada, że pakiety pomocy wojskowej USA dla Ukrainy zmniejszą się z powodu braku środków.

- Ja, Bogdan Jerochin, znajduję się na terytorium Rosji i proszę was, Wołodymyrze Ołeksandrowyczu (Zełenski - red.), pomóżcie mi wrócić do domu – apeluje w opublikowanym nagraniu znajdujący się w Rosji 17-latek. W jego sprawie do prezydenta Ukrainy zwróciła się też ukraińska adwokat Katerina Bobrowska, która walczy o powrót chłopaka nad Dniepr.

Rosjanie wywieźli po okupacji

Rodzice Jerochina zmarli gdy miał 8 lat. Kiedy wybuchła wojna, znajdował się pod opieką swojej siostry ciotecznej. Po okupacji Mariupola chłopak został wywieziony do Rosji, gdzie trafił do sanatorium, następnie otrzymał rosyjski paszport i został adoptowany. W marcu próbował uciec z Rosji poprzez Białorus, ale został zatrzymany przez rosyjskie służby. Będąc w Rosji w sieciach społecznościowych otwarcie popiera ukraińską armię i potępia działania władz rosyjskich. Niedługo będzie obchodził swoje 18. urodziny i już otrzymał wezwanie do komendy uzupełnień. Gdyby nie interwencja prawnika i mediów, już w grudniu mógłby zostać wcielony do rosyjskiego wojska.

Po nagłośnieniu sprawy rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa (ścigana listem gończy przez Międzynarodowy Trybunał Karny) poinformowała, że będzie mógł opuścić teren Rosji, jeżeli zostanie odebrany przez przebywającą na Ukrainie siostrę. Informacje te potwierdził również Dmytro Łubiniec, rzecznik praw człowieka ukraińskiej Rady Najwyższej.