Jak dowiedziała się agencja Bloomberg, władze ZEA zgodziły się wprowadzić zakaz eksportu i reeksportu towarów podwójnego zastosowania do stref objętych rosyjską wojną. Zjednoczone Emiraty Arabskie posiadają system kontroli eksportu, który umożliwia śledzenie takich towarów. Dotąd jednak wyżej stawiały własny interes i dobre stosunki z Kremlem, aniżeli przeciwdziałanie rosyjskiej agresji.

Przedstawiciel Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdził agencji, że władze „prowadzą dialog” z partnerami międzynarodowymi w sprawie wojny na Ukrainie i jej wpływu na światową gospodarkę.

Udane starania Zachodu

We wrześniu „The Wall Street Journal”, powołując się na urzędników, podał, że przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii i UE udali się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby przekonać władze do zaprzestania dostaw do Rosji towarów podwójnego zastosowania (głównie chipów komputerowych i komponentów elektronicznych).

Według Reutersa władze ZEA już w marcu przesłały lokalnym firmom listę towarów, których eksport do Rosji jest zabroniony. Jak zauważa Bloomberg, Unia zintensyfikowała wysiłki, aby zapobiec obchodzeniu sankcji handlowych. Zgodnie z 11. pakietem sankcji wobec Rosji władze UE mogą nałożyć wtórne ograniczenia na firmy spoza Europy, jeśli pomagają one w niestosowaniu się do sankcji, a także ograniczyć handel z krajami trzecimi, jeśli transportują one europejskie produkty do Rosji.