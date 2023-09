„PiS w kampanii wyborczej wziął Ukrainę za zakładnika”

Komisja Europejska, mimo presji Polski i Węgier, nie zdecydowała się na przedłużenie tego embarga. Bruksela uznała, że prace w ramach tzw. Platformy Koordynacyjnej pozwoliły na ustabilizowanie sytuacji i nie ma już zakłóceń na rynku, które uzasadniałyby przedłużanie obowiązującego od 2 maja zakazu.

„Konstruktywna postawa wszystkich uczestników platformy pomogła rozwiązać konkretne problemy i zapewniła płynność, a nawet wzrost eksportu do krajów trzecich spoza UE” — napisała KE w komunikacie wydanym w piątek wieczorem.

To decyzja podjęta wbrew postulatom Polski i Węgier. Oba te kraje groziły, że jeśli embargo nie zostanie przedłużone, to one jednostronnie utrzymają zakaz importu, a nawet — tym groziła Polska — rozszerzą go na inne produkty rolne. Bułgaria już zdecydowała, że embarga nie chce, a Rumunia i Słowacja żadnych gróźb nie formułowały.

– To była decyzja polityczna, decyzja przewodniczącej (Ursuli von der Leyen – red.). Wszystkie argumenty merytoryczne były za tym, by ten zakaz przedłużyć. Po raz kolejny widzimy, że brukselscy biurokraci podejmują decyzje polityczne i w ten sposób chcą zaszkodzić Polsce i pięciu krajom przygranicznym, ale również UE – mówił Robert Telus, minister rolnictwa, na konferencji zwołanej w piątkowy wieczór.