Amnesty International apeluje o wykorzystanie przez Bidena wizyty w Polsce do tego, aby „w rozmowach z przedstawicielami państwa polskiego podnieść niezmiernie istotne kwestie dotyczące praw człowieka i ich naruszeń”. „Ostatnie działania rządu polskiego ograniczyły przestrzeń dla działaczy LGBTI. Ograniczyły także możliwości społeczeństwa obywatelskiego niesienia pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się o status uchodźcy, w szczególności tym, którzy przekraczają granicę polsko-białoruską, a nie polsko-ukraińską. Te działania godzą w prawa człowieka osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w Polsce, naruszają międzynarodowe zobowiązania kraju i podważają jego pozycję lidera w globalnej koalicji na rzecz wolności i demokracji w Ukrainie” - czytamy w liście.

Zaznaczając, że „w ciągu ostatniego roku Polska stała się newralgicznym uczestnikiem międzynarodowych działań na rzecz wsparcia Ukrainy”, a „zarówno Polacy, jak i polski rząd zaangażowali się w dostarczenie Ukrainie niezbędnej pomocy humanitarnej”, AI przekonuje, że „jednocześnie polski rząd podjął na poziomie krajowym szereg działań, które ograniczyły społecznościom LGBTI i uchodźcom możliwości zabezpieczenia i dochodzenia swoich praw człowieka”. „W szerszej perspektywie działania te nie tylko szkodzą tym zmarginalizowanym grupom, ale także stanowią atak na rządy prawa i zdolność społeczeństwa obywatelskiego do swobodnego działania. Działania te, nie tak spektakularne jak zamach polskiego rządu na niezawisłość sądownictwa i wolność słowa, nie spotkały się jak dotąd z należytą uwagą społeczności międzynarodowej” - oceniają autorzy listu.

Według AI „polskie władze ograniczały możliwość ekspresji osób LGBTI i nie chroniły osób nieheteronormatywnych przed nadużyciami”. W liście padają też stwierdzenia o wyznaczaniu w Polsce „stref wolnych od ideologii LGBT”. Organizacja dodaje również, że choć „polskie władze przyjęły i zapewniły pomoc ponad półtora milionowi uchodźców z Ukrainy”, to jest to „postawa, która stoi w rażącej sprzeczności z postawą wobec migrantów i uchodźców uciekających przed konfliktami w innych częściach świat”. „Od lipca 2021 roku polski rząd umieścił w ośrodkach detencji setki osób próbujących przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią. Wielu z zatrzymanych migrantów i uchodźców zostało zmuszonych do przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez białoruskie służby bezpieczeństwa po tym, jak pierwotnie uciekali z wyjątkowo niebezpiecznych miejsc, takich jak Somalia, Syria, Afganistan czy Irak. Wśród osób próbujących przekroczyć granicę często znajdują się rodziny z małymi dziećmi oraz osoby z niepełnosprawnościami lub chore, które spędzają tygodnie w lesie w temperaturze poniżej zera, bez dostępu do schronienia, jedzenia, wody czy opieki medycznej” - czytamy dalej.

Amnesty International prezentuje też swoje „rekomendacje” dla Bidena. Apeluje do prezydenta USA o wezwanie polskich władz do m. in. „uchylenia bądź dokonania reinterpretacji przepisów Kodeksu karnego wykorzystywanych do tłumienia wypowiedzi osób LGBTI”, „restrukturyzacji procesów azylowych” czy „uchylenia przepisów legalizujących »pushbacki« i utrudniających korzystanie z praw człowieka przez osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową”.

Joe Biden będzie przebywał w Polsce we wtorek i środę. Prezydent USA w trakcie wizyty spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i weźmie udział w Nadzwyczajnym Szczycie Dziewiątki Bukaresztańskiej NATO.