Jakie imię wybrać dla dziecka? Ikea stworzyła „bank imion”. To nazwy mebli

Ikea, szwedzki producent mebli, stworzył „bank imion”, który ma pomóc przyszłym rodzicom wybrać najlepsze imię dla dziecka. Co w tym dziwnego? To nazwy popularnych mebli i akcesoriów do domu, które są lub były w ofercie Ikei.