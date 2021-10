Informację o śmierci Bernarda Tapie potwierdziła telewizja BFM TV, powołując się na źródła w rodzinie zmarłego. Kondolencje rodzinie i bliskim złożył premier Francji Jean Castex.

Bernard Tapie urodził się w 1943 r. w Paryżu. Nabywał przedsiębiorstwa i po restrukturyzacji je sprzedawał, był właścicielem m.in. firm Adidas oraz LOOK, a także klubu piłkarskiego Olympique Marsylia. W 1989 r. z ramienia Lewicowej Partii Radykalnej uzyskał mandat do Zgromadzenia Narodowego, cztery lata później ponownie został wybrany. Był ministrem do spraw miast. W latach 1994-97 zasiadał w Parlamencie Europejskim.

Jego karierę przerwały postępowania korupcyjne. W 1995 r. Bernard Tapie został skazany na dwa lata pozbawienia wolności i trzy lata pozbawienia praw publicznych.