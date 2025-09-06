Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści z UPA zamordowali od 50 do 120 Polaków. Głównym sprawcą tej zbrodni był Petro Chamczuk, który stał na czele sotni UPA Siry Wowky (Szare Wilki). W Puźnikach było wtedy zaledwie kilkanaście osób zdolnych do obrony. Zbrodnia w Puźnikach była jedną z ostatnich akcji Szarych Wilków. Chamczuk ani jego podkomendni nigdy nie ponieśli kary.

W sierpniu 2023 r. dzięki staraniom Fundacji Wolność i Demokracja, zespół polsko-ukraińskich ekspertów odnalazł masowy grób 42 osób z ok. 100 Polaków zamordowanych w lutym 1945 r.

Ekshumacje w Puźnikach trwały od 23 kwietnia do 10 maja. Były to pierwsze tego typu prace od czasu zniesienia w listopadzie 2024 r. przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na jej terytorium.