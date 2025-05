Jak zapewnia Zacharska, nie mamy do czynienia z chorobą zakaźną i nie ma powodów do paniki. Służby zaznaczają natomiast, że życiu osób, które trafiły do szpitala, nic nie zagraża.

Na stronie internetowej gminy Rychliki pojawił się komunikat w sprawie zatruć, zorganizowano także dotyczące sprawy spotkanie. „Informujemy, iż w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z otrzymaną informacją o zachorowaniu czterech osób z terenu powiatu nowodworskiego na chorobę Zalewu Wiślanego (Haff Disease). Choroba wystąpiła po spożyciu zakażonych ryb” – czytamy.

Władze gminy wyjaśniły także, czym jest choroba Haff – rzadka choroba Zalewu Wiślanego – oraz jakie ma ona objawy.

Czym jest choroba Zalewu Wiślanego? Przyczyny i objawy

Choroba Haff to rzadkie zatrucie, którego objawy pojawiają się po spożyciu niektórych gatunków ryb. Objawy obejmują bóle mięśni – zwłaszcza w okolicy szyi i grzbietu – ciemne zabarwienie moczu (mioglobinuria), a u niektórych osób również zmiany na skórze i błonach śluzowych. Gorączka i mdłości nie są tu typowymi objawami. U niektórych pacjentów obserwuje się również bóle brzucha.

„Objawy pojawiają się po kilku godzinach od zjedzenia ryb lub raków, dominują bóle, sztywność i wzmożone napięcie mięśni, a także ich tkliwość przy palpacji” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej gminy Rychliki. „Towarzyszy temu osłabienie, złe samopoczucie, nudności/wymioty, biegunka. Gorączka zazwyczaj nie występuje” – dodano, zaznaczając, że „zaleca się szczególną ostrożność”.