Imigracja: Przestrzeń dla triangulacji à la Bill Clinton

Wnioski z raportu trzeba nałożyć na inne dane: rosnący w Polsce sceptycyzm wobec Ukraińców, a także rosnące zmęczenie wojną w Ukrainie i wreszcie, opisywany niedawno w „Rzeczpospolitej”, kryzys empatii i chęci do pomagania. Do tego dochodzi rosnące wśród badaczy przekonanie o swoistej „prawicowej fali” w Polsce, zgodnej z globalnymi trendami.

W związku z powyższym imigracja to pole do prowadzenia polityki „triangulacji”, znanej choćby z USA z czasów prezydentury Billa Clintona: przesuwania się administracji z pozycji progresywnych ku centroprawicowym. Ale przesunięcie ostrożne. Dobrze rozumiał to Donald Tusk, proponując strategię migracyjną, i Rafał Trzaskowski, kiedy mówił o „uszczelnieniu” 800+. Zarazem dla lewicy budowanie kontry do tych postulatów – delikatnej, ale jednak wyraźnej – może być pomysłem na mobilizowanie własnego elektoratu.

W tej sytuacji nie dziwi też, że Karol Nawrocki wzorem Donalda Trumpa ogłasza – w swoim wyborczym haśle – „Po pierwsze Polska”. Bo chociaż obraz stosunku Polaków do imigrantów wynikający z różnych badań, zwłaszcza opisywanego komunikatu CBOS, wymaga niuansowania, to nie ma wątpliwości, w którą stronę w tej sprawie wieje wiatr. Również wyborczy.