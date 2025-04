66 proc. najmłodszych respondentów uważa Jana Pawła II za ważną postać i autorytet

Pamięć o Janie Pawle II żyje w przekazie międzypokoleniowym

To ostatnie nie dziwi Michała Senka, dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Podobnie jak arcybiskup Galbas zwraca uwagę na wysoki odsetek ludzi młodych, którzy uważają papieża Polaka za autorytet. – To napawa optymizmem, ale też nakłada na nas tym większą odpowiedzialność, żeby docierać z nauczaniem Jana Pawła II do młodych, którzy urodzili się po śmierci papieża – dla nich Jan Paweł II nie jest już charyzmatyczną postacią, której obecności doświadczyli – tłumaczy Senk. – W Centrum Myśli Jana Pawła II zrealizowaliśmy właśnie gotową do druku wystawę „Karol Wojtyła – Inspiracje”, z której skorzystało już 500 szkół i instytucji w całej Polsce. Skupiliśmy się w niej na tych pytaniach i wartościach, które są wspólne dla dzisiejszych 20-latków i młodego Wojtyły. Wydaje nam się, że droga pokazywania aktualności tego nauczania przez nowoczesne, bliskie wrażliwości młodych formy jest miejscem, gdzie możemy się spotkać. Karol Wojtyła nie jest autorytetem z pomnika. To ktoś, kto miał dylematy, szukał odpowiedzi – właśnie taki jest autentyczny i ciekawy – opowiada.

Profesor Remigiusz T. Ciesielski, badacz religijności z UAM w Poznaniu, zwraca z kolei uwagę na to, że dziś najmłodsze pokolenie Polaków poznaje oblicze papieża w atmosferze memów, prześmiewczo zachowując się w godzinie jego śmierci (21.37). – I moim zdaniem najistotniejsze w tym badaniu jest to, że pamięć o Janie Pawle II nadal żyje przede wszystkim w pozytywnym przekazie międzypokoleniowym – tłumaczy. – Bez niego nie byłoby aż tak wysokiego odsetka młodych, którzy uważają papieża za autorytet.

Prawdziwy autorytet zawsze się broni

Nasi rozmówcy wskazują także, że istotne w badaniu jest to, że Jan Paweł II ceniony jest także przez 43 proc. respondentów, którzy deklarują się jako niewierzący. A także przez osoby o poglądach lewicowych (48 proc.), które nie kryją swojej rezerwy do Kościoła. – Widać, że papież nie jest jedynie kremówką czy spiżowym pomnikiem. Kremówki i pomniki nie są dla nikogo autorytetami – mówi metropolita Warszawy. – To wszystko pokazuje niezwykłość papieża z Polski. Dziś, w czasach sporego deficytu autorytetu, być nim dla tak wielu, tak różnych ludzi i przez tak długi czas, to prawdziwa wielkość – wskazuje abp Galbas.