Idzie wiosna? Termometry wskażą nawet 16 stopni. Nowa prognoza pogody na 10 dni

Pierwszy tydzień marca. Przed nami ciepły weekend

Pierwszy tydzień nowego miesiąca może być naprawdę ciepły. Temperatury maksymalne od poniedziałku 3 marca do soboty 8 marca będą dodatnie na obszarze całego kraju. W poniedziałek od 2 stopni na terenach podgórskich do 10 na północnym zachodzie, we wtorek – od 5 stopni w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 11 stopni na południu i południowym zachodzie, natomiast w środę od 3 stopni w rejonach podgórskich do 10 na południowym i północnym zachodzie.

Od czwartku 6 marca cieplej – od 6 stopni w rejonach podgórskich do 14 stopni na północnym zachodzie. W piątek i sobotę prognozy wskazują na przeważającym obszarze kraju od 15 do 16 stopni Celsjusza. W piątek nieco chłodniej na wschodzie – do 12 stopni, w sobotę 8 stopni miejscami na północy.

Na początku tygodnia minimalna temperatura może miejscami spaść poniżej zera – głównie na południu kraju. W środę -3 stopnie jedynie w rejonach podgórskich, od 1 stopnia na południu do 7 na północnym zachodzie. Od czwartku (6 marca) do soboty (8 marca) minimalna temperatura będzie dodatnia na terenie całego kraju. W czwartek najwyższa będzie na południu, południowym zachodzie i w centrum – 7 stopni, w piątek i sobotę na południowym zachodzie – 6 stopni.

Opady w pierwszym tygodniu marca

Niewielki deszcz może spaść we wtorek 4 marca, natomiast w środę popada mocniej już w całym kraju – najwięcej deszczu (17 mm) spadnie na północy. W czwartek nieznaczne opady ponownie na terenie całego kraju. W piątek i sobotę może popadać miejscami w województwie świętokrzyskim i lubelskim oraz lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Prognozy nie przewidują opadów śniegu.