Pogoda na kolejne dni. Do kiedy potrwa mróz?

Według prognozy 10-dniowej IMGW mróz nie odpuści co najmniej do 21 lutego. Co więcej – będzie jeszcze zimniej, choć zdarzą się nieco mniej mroźne momenty: np. we wtorek 18 lutego temperatura maksymalna wyniesie 3 stopnie na południowym zachodzie, a w środę 19 lutego można spodziewać się na tym obszarze 4 do 5 stopni Celsjusza. W czwartek 20 lutego chłodniej, od 2 stopni na południowym zachodzie do -5 na północnym wschodzie, natomiast w piątek 21 lutego naprawdę zimno – temperatura maksymalna od -1 stopnia na północnym i południowym zachodzie, do -6 na północnym wschodzie oraz -10 stopni w rejonach podgórskich.

Temperatura minimalna utrzyma się poniżej zera w całym kraju w tygodniu od 17 do 21 lutego – w wielu miejscach mróz będzie dwucyfrowy: nawet -13 stopni na wschodzie i w centrum w poniedziałek 17 lutego, -14 stopni na zachodzie we wtorek 18 lutego, -12 stopni na północy w środę 19 lutego, -11 stopni na wschodzie w czwartek 20 lutego, -13 na wschodzie i do -15 w rejonach podgórskich w piątek 21 lutego.

Śnieg będzie padał miejscami – na północnym wschodzie opady mogą wystąpić codziennie od poniedziałku 17 lutego do piątku 21 lutego. W środę i czwartek popadać może na południu i południowym zachodzie.

Co istotne, wciąż będzie słonecznie, średnie zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju przez cały tydzień wynosi według prognoz 0 proc. Pochmurno może być na zachodzie i południu w środę 19 lutego i w czwartek 20 lutego.