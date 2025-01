Chodzi o Liama Mooneya, założyciela firmy z Ottawy, który w reakcji na słowa Trumpa wypuścił na rynek czapkę z hasłem „Kanada nie jest na sprzedaż” (ang. Canada is Not for Sale).

Czapka z hasłem „Kanada nie jest na sprzedaż” połączy Kanadyjczyków ponad podziałami?

Czapka z takim hasłem przyciągnęła uwagę opinii publicznej, gdy premier Ontario Doug Ford pokazał się w iej w czasie spotkania z premierem Justinem Trudeau w ubiegłym tygodniu. Spotkanie było poświęcone zapowiedziom nałożenia ceł na Kanadę przez Trumpa.



Według Mooney'a od tego czasu jego firma otrzymała dziesiątki tysięcy zamówień na takie czapki.



Mooney w rozmowie z Reuterem mówi, że zaprojektował czapkę jako „twórczy sposób odparcia” retoryki Trumpa, a jego celem było dotarcie do politycznego dyskursu z przesłaniem dumy narodowej i jedności.