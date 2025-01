Miasto w Belgii radziło, aby zjeść choinkę po świętach. Rada okazała się błędem

Władze Gandawy, powołując się na przykłady ze Skandynawii, na stronie miasta umieściły porady dotyczące recyklingu świątecznych choinek. Jak czytamy drzewko można oczyścić z igieł, które następnie należy zblanszować (zanurzyć na kilkanaście do kilkudziesięciu sekund we wrzątku i następnym schłodzić przez zanurzenie w zimnej wodzie), wysuszyć i użyć np. do przygotowania masła smakowego.



Gandawa, miasto położone we Flandrii, znane jest z polityki proekologicznej. To trzecie miasto w Belgii, w którym wprowadzono Strefę Niskiej Emisji spalin, a jednocześnie na terenie całego miasta ograniczono prędkość poruszania się samochodów do 30 km na godzinę.



Konsument nie może w łatwy sposób sprawdzić, czy choinki nie zostały zabezpieczone środkiem zmniejszającym ich palność, a niewiedza w tym zakresie może mieć poważne, a nawet śmiertelne konsekwencje Fragment komunikatu AFSCA

Belgijska agencja żywnościowa: Jedzenie choinki to nie jest dobry pomysł

Belgijska agencja ds. bezpiecznego żywienia (AFSCA) odradza jednak stosowanie się do tych porad. "Świąteczna choinka nie jest przeznaczona do tego, by wejść do naszego łańcucha żywienia" - czytamy w wydanym przez AFSCA oświadczeniu.



AFSCA podkreśla, że „nie sposób zapewnić bezpiecznego spożywania choinek – ani przez ludzi, ani przez zwierzęta”. Agencja powołuje się przy tym na stosowanie pestycydów przy uprawie większości drzewek sprzedawanych potem w okresie świąt Bożego Narodzenia.