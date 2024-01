Co zrobić z choinką po świętach?

Zgodnie z tradycją, choinkę rozbieramy w okresie do 40 dni po Bożym Narodzeniu, od 6 stycznia (Święto Trzech Króli) do 2 lutego (Ofiarowanie Pańskie nazywane także świętem Matki Boskiej Gromnicznej). Ozdoby i sztuczne choinki poczekają w schowkach na kolejne Święta, ale co roku kłopotliwe staje się pozbycie naturalnych drzewek.

Nie wyrzucaj choinki byle gdzie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zachęca do ekologicznego usunięcia choinek ze swoich domów. Nie oznacza to jednak zasadzenia lub wyrzucenia drzewka w jakimkolwiek miejscu.

Drzewka w doniczkach można zasadzić na swojej posesji lub podarować komuś, kto taką posiada. Należy jednak sprawdzić system korzeniowy drzewka — nie może być on zbyt mocno przycięty w stosunku do wysokości choinki. Warto też pamiętać, by choinki, która ma być zasadzona w gruncie, nie trzymać zbyt długo w ciepłym pomieszczeniu.

Z samym sadzeniem poczekajmy do wiosny, do tego czasu drzewko w doniczce powinno stać w chłodnym miejscu. Jeżeli jednak temperatura jest tam dodatnia, a opadów brak, to od czasu do czasu choinkę trzeba podlać. Na mrozie podlewać nie trzeba, a przy dużym mrozie najlepiej okryć doniczkę i choinkę np. słomą.