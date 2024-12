Pogoda na Wigilię i święta pod znakiem śniegu? W tych rejonach Polski zrobi się biało

Odczuwalnie chłodniej było już w ciągu ostatniego weekendu. W okresie okołoświątecznym zima przypomni o sobie – pojawią się miejscowe, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Będzie chłodno, ale w ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski temperatury wciąż pozostaną na plusie. Wzmożony okres podróży mogą utrudniać miejscowe opady śniegu, mżawki, a nocą także lokalne, marznące mgły.

Prognoza pogody na święta: Początek tygodnia przyniesie kolejne opady

Poniedziałek 23 grudnia to dalszy ciąg opadów – głównie deszczu na zachodzie kraju, a w województwie podkarpackim i lubelskim deszczu ze śniegiem lub śniegu. Biało zrobi się m.in. na południu Śląska oraz na terenie Małopolski – gdzie IMGW prognozuje miejscowy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Opady śniegu spodziewane są także w górach i na terenach podgórskich, z przewidywanym przyrostem pokrywy śnieżnej nawet do 15 cm. W ciągu dnia najcieplej na zachodzie Polski – do ok. 5 stopni Celsjusza. Na wschodzie maksymalnie do ok. 1 stopnia Celsjusza.

W nocy z poniedziałku na wtorek opady deszczu ze śniegiem i śniegu na południowym zachodzie, na wschodzie i na południu kraju. Największy przyrost pokrywy śnieżnej prognozowany jest w górach (do ok. 20 cm), na terenie Małopolski i Podkarpacia (od 5 do 10 cm), a także na Kielecczyźnie (do 5 cm). W nocy na północy, w centrum i w zachodnich częściach Polski mogą pojawić się miejscowe mgły, lokalnie marznące. Przewiduje się lokalne ograniczenie widoczności do 200 metrów. Nocne, lokalne przymrozki mogą powodować zamarzanie nawierzchni chodników i dróg. W okresie wzmożonych podróży warto śledzić aktualizowane ostrzeżenia IMGW dotyczące warunków drogowych.

Jaka pogoda w Wigilię? Lokalnie zrobi się biało

Aktualne prognozy potwierdzają wcześniejsze zapowiedzi o Wigilii chłodnej i deszczowo-śnieżnej. W niektórych częściach kraju aura będzie jednak typowo zimowa. We wtorek 24 grudnia, na przeważającym obszarze Polski, utrzyma się zachmurzenie duże. Przejaśnień można spodziewać się lokalnie, głównie w centrum i na północy Polski. Wtorek będzie też kolejnym dniem opadów – na północy głównie deszczu i deszczu ze śniegiem. Opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym mogą spodziewać się mieszkańcy wschodu i południa Polski – z prognozowanym przyrostem pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. W Sudetach i Karpatach zrobi się wietrznie, lokalnie możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W ciągu dnia na terenach podgórskich temperatura wyniesie ok. minus 2 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie nad morzem i na zachodzie Polski – do ok. 5 stopni Celsjusza.