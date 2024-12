Wigilia 2024: Do której zrobimy zakupy? Godziny otwarcia Biedronki, Lidla, Aldi i innych

W Wigilię sklepy mogą pracować maksymalnie do godz. 14. Ograniczenie zostało wprowadzone ustawą z 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Wynika z niej, że 24 grudnia oraz w Wielką Sobotę po godz. 14 w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem. Zakaz obejmuje też „powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem”. Wyjątkiem od tych zasad, podobnie ja w przypadku pozostałych dni objętych zakazem handlu, są stacje benzynowe, apteki, placówki, w których za ladą staje właściciel itp.

Do której zrobimy zakupy 24 grudnia?

Ograniczenie handlu w Wigilię do godz. 14 oznacza, że większość sklepów pracuje maksymalnie do tej godziny. Co ważne, po 14 pracownicy sklepu nie mogą nie tylko prowadzić sprzedaży, ale również „wykonywać czynności związanych z handlem” (czyli np. robić porządków w sklepie). M.in. dlatego większość sklepów zamykana jest wcześniej. Doświadczenie poprzednich lat pokazuje, że najpopularniejsze markety (Biedronka, Lidl, Dino, Rossmann itp.) i galerie handlowe pracują maksymalnie do godz. 13-13.30.

Godziny otwarcia sklepów w Wigilię 2024

W przypadku sklepów należących do sieci handlowych godziny otwarcia najczęściej są identyczne w całej Polsce i we wszystkich placówkach. Nie jest to jednak żelazna reguła, dlatego uczulamy, by przed świętami rzucić okiem na ogłoszenia przy wejściu do swojego najbliższego czy ulubionego sklepu. Z reguły na co najmniej kilka dni przed Wigilią każda placówka podaje informację, jak będzie wtedy pracować.

Z naszego przeglądu wynika, że podobnie jak w poprzednich latach, w Wigilię w większych sklepach zrobimy zakupy do godz. 13-13.30. Jak to wygląda w szczegółach? Do której zrobimy zakupy we wtorek, 24 grudnia?