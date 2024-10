Od wprowadzenia ograniczeń handlu w niedzielę w 2018 r. przeciwnicy tego rozwiązania zdecydowanie przeważali, zmieniło się to jedynie na początku roku kiedy to zwolennicy byli w większości. Z najnowszego badania UCE Research i Grupy Offerista, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza, wynika, że obecnie takie rozwiązanie nie podoba się ponownie 52,5 proc. ankietowanych, a 38,9 proc. je popiera.

Paweł Krupecki

Zakaz dzieli Polaków, przeciwników przybywa

Grupa osób popierających ograniczenia dla handlu również się skurczyła – w lutym takich odpowiedzi padło 44 proc. Jeszcze we wrześniu 2023 r. w badaniu także tych firm przeciwko zakazowi handlu w niedzielę opowiedziało się 54 proc.

– Sprawa zakazu handlu w niedziele, pomimo że ten temat funkcjonuje już w przestrzeni publicznej od ponad sześciu lat, wciąż rozgrzewa Polaków. I to wyraźnie widać po tej edycji badania. Do tego tuż przed wyborami parlamentarni obecna koalicja rządząca zapowiadała, że zlikwiduje ww. zakaz, co dodatkowo podniosło atmosferę w sprawie – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku z Grupy Offerista. – Co jakiś czas w mediach pojawiają się informację, że coś tam dzieje się w tej kwestii, ale jak widać, nie bardzo idzie ku temu, aby nastąpiły widoczne zmiany. Mimo to można zauważyć, że w społeczeństwie wciąż tli się nadzieja – i to całkiem spora – że sprawa w końcu zostanie załatwiona. Do tego można dodać, że wynik wciąż robi wrażenie, bo to w końcu połowa dorosłego społeczeństwa chciałaby tego typu zmian.