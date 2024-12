Wolne w Wigilię od 2025 r. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Ukłonem w stronę pracowników handlu jest natomiast dodanie przepisu, zgodnie z którym zatrudnieni w tym sektorze będą pracowali tylko przez dwie niedziele.

Ostatecznie nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie w lutym 2025 r. Oznacza to, że powyższe zmiany zaczną obowiązywać dopiero od przyszłego roku.

Wolna Wigilia. Ingerencja państwa jest błędem?

Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan nie kryje zawodu związanego ze sposobem i tempem procedowania nowych przepisów.

– Jest to co prawda inicjatywa poselska, ale złożona przez parlamentarzystów Lewicy, która wchodzi w skład obecnej kolacji rządzącej. A przypomnę, że jej przedstawiciele deklarowali zmianę standardów w tym obszarze. Tymczasem często strona rządowa nie przysyła swoich przedstawicieli na posiedzenia zespołów w ramach Rady Dialogi Społecznego (RDS), a teraz koalicjanci zaskakują przedsiębiorców nowymi przepisami, do których trudno byłoby im się przygotować. Dobrze, że ostatecznie zmiany odłożono w czasie – mówi.

Ekspert przyznaje jednocześnie, że dyskusję o dniach wolnych sprowadzamy w zasadzie do jednej branży, tj. handlu.