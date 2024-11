Kierowcy w wieku 18–24 lata – jak podaje raport Biura Ruchu Drogowego KGP – „charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji”. W ubiegłym roku byli sprawcami 2,9 tys. wypadków (co szósty z winy kierujących), w których zginęło 275 osób (15–17-latkowie mają ich na koncie 230, życie straciło w nich 13 osób). Co trzeci był przez nadmierną prędkość, aż w 61 proc. wypadków są ofiary śmiertelne.

Uznawanie, że 24-latek jest „doświadczonym” kierowcą, to nieporozumienie. Mniej więcej w tym wieku są piraci, którzy jazdą po 200 km/h sieją postrach Zauważają policjanci

Cztery osoby – w tym 20-letni kierowca (jechał ok. 170 km/h) i młodzi pasażerowie, zginęły w Miradzu (woj. kujawsko-pomorskie), wracając z dyskoteki. Dwa dni temu na drzewie jazdę zakończył 19-latek, który wypadł z drogi (gmina Bojanowo, Wielkopolska) – kierowca zginął, a pasażer został ranny. Także w gminie Pleszew na drzewie rozbił się 19-latek – zginął on (już jesienią 2023 r. miał epizod z jazdą po alkoholu) i młodszy pasażer. W Zachodniopomorskim 18-latek tak pędził, że wbił się pod kombajn rolniczy. To kilka tragedii z tego roku.

– Nie bez przyczyny kierowcy do 25. roku życia trzykrotnie częściej niż ci powyżej tej granicy na każdy milion przejechanych kilometrów powodują wypadki drogowe. To bierze się głównie z braku zdolności do trafnej oceny sytuacji, czyli przewidywania skutków podejmowanych przez siebie działań – tłumaczy dr Markowski. – Tym bardziej takiej zdolności antycypacji nie mają 17-latkowie. Płaty czołowe mózgu, które odpowiadają za krytycyzm, stosunek do praw i norm, rozwijają się do 25. roku życia – zaznacza.

I zwraca uwagę na coś jeszcze: – Dla mężczyzn samochód służy do zaistnienia, pokazania się, dowartościowania siebie. W tych „konkurencjach”, zwłaszcza młodzi mężczyźni, rywalizują – zauważa ekspert.

Pomysł jest możliwy, ale pod kilkoma warunkami

Dopuszczenie 17-latków do kierowania – jak wskazuje projekt – poprzedziła analiza modeli przyjętych w Austrii, Estonii, we Francji, w Danii, Luksemburgu, Holandii i Niemczech, „które umożliwiają osobom niepełnoletnim uzyskanie prawa jazdy kategorii B”. Tyle że tam jest inny system szkolenia i badań młodych kierowców, na co wskazują eksperci.