Obchody Dnia Niepodległości w cieniu prezydenckiej polityki

Marsz Niepodległości 11 listopada jak zwykle ogniskował uwagę polityczną. Ale tym razem konkurencja była zaciekła ze względu na kontekst. Poza tym odbyły się tradycyjnie rozliczne uroczystości i wydarzenia z udziałem władz państwowych.

– Wielka Rzeczpospolita jest i będzie naszym udziałem, potrzebne są tylko dwie wartości – bezpieczeństwo i gospodarka – powiedział rano 11 listopada wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. „Polska silna, dobrze uzbrojona i zjednoczona wokół sprawy suwerenności i bezpieczeństwa to nasze wspólne narodowe zadanie. Żyjemy w czasach i w miejscu, gdzie NIEPODLEGŁOŚĆ nie jest nikomu dana za darmo i na zawsze” – to z kolei fragment przesłania premiera Donalda Tuska z okazji 11 XI. Jak poinformowało jednak CIR (Centrum Informacyjne Rządu), premier przeszedł „zabieg medyczny” i dlatego nie pojawił się na uroczystych obchodach 106. rocznicy odzyskania niepodległości. Wróci do pracy w środę.

Podczas obchodów, obok prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką, dało się zauważyć m.in. marszałka Sejmu Szymona Hołownię, marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz wicepremierów: Władysława Kosiniaka-Kamysza i Krzysztofa Gawkowskiego. Swoje przesłanie miał prezydent. Nie obyło się bez odwołań do wojny. – Mrzonką jest, jak wydaje się niektórym, że Europa może sama zapewnić sobie bezpieczeństwo. Niedawno zorientowano się, że zasoby chociażby amunicji w Europie wystarczyłyby zaledwie na kilka dni walki na froncie obrony Ukrainy przed rosyjską agresją – powiedział prezydent.

Czytaj więcej Plus Minus Estera Flieger: Jaka Polska jest warta poświęceń? Co jest „naprawdę warte poświęceń po powstańczym dziele”, kiedy walka skończona? Zadać mogli sobie to pytanie Polacy pod koniec XIX wieku. W roku 1918 i 1989. O to samo mogą zapytać dziś.

PiS: Kandydat na prezydenta za kilkanaście dni

Politycy PiS z kolei planowali, że 11 listopada PiS przedstawi swojego kandydata na prezydenta. Przez dłuższy czas mówiło się, że będzie to szef IPN dr Karol Nawrocki. Ale do ogłoszenia kandydata ostatecznie nie doszło, co było jasne już od kilkunastu dni.