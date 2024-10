Skarżył się na złe traktowanie w więzieniu. Zmarł, zanim odzyskał wolność

Oprócz braku odpowiedniego leczenia w zakładzie karnym, mężczyzna miał być przez pracowników więzienia bity i poniżany

Rodzina nie była oficjalnie informowana o stanie zdrowia pana Mateusza. Wszystkie informacje uzyskiwała albo od niego w czasie rozmów telefonicznych albo od współwięźniów w późniejszym okresie, kiedy pan Mateusz nie był już w stanie podjeść do telefonu. Oprócz braku odpowiedniego leczenia w zakładzie karnym, mężczyzna miał być przez pracowników więzienia bity i poniżany. Według relacji jednego ze współwięźniów dostawał jednego pampersa dziennie, a strażnicy więzienni mieli go obrażać i określać słowami: „pampersiak”, „dziewczynka”, „księżniczka”.

Jakie warunki panują w zakładzie karnym w Płocku?

To rodzina pana Mateusza w marcu złożyła wniosek o przerwę w odbywaniu kary, aby zabrać chorego do szpitala. Na to nie zgodził się sąd.

– Gdyby pozwolili nam go leczyć, to dzisiaj by żył, odbył swoją kary i tyle – mówi Judyta Dudkiewicz, siostra zmarłego.

Czytaj więcej Prawo karne W Polsce rośnie liczba więźniów z zagranicy Dwa razy więcej zagranicznych skazanych niż w 2020 roku przebywa dziś w polskich więzieniach. Powodem jest nie tylko wojna za wschodnią granicą.

Trzy tygodnie później pan Mateusz w stanie agonalnym trafił do szpitala. Był niemal zupełnie sparaliżowany; nie ruszał rękami i nogami, a kontakt z nim był znikomy. Wtedy sam dyrektor Zakładu Karnego wniósł o przerwę w odbywaniu kary. Po kilku miesiącach walki o życie 27 lipca Mateusz Dudkiewicz zmarł.