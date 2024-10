Władze Seulu chcą, by w mieście nikt nie był samotny. Wydadzą na to 329,9 mln dolarów

- Samotność i izolacja to wyzwania, które powinny być rozwiązane wspólnie, w obrębie społeczeństwa – oświadczył burmistrz Seulu, Oh Se-hoon. - Zmobilizujemy wszystkie zasoby miasta, by stworzyć "Seul wolny od samotności" - dodał.



Młodzi obywatele Korei Południowej borykają się z samotnością

W opublikowanym w 2023 roku raporcie Ministerstwo Równości Płci i Rodziny w południowokoreańskim rządzie oszacowało, że ok. 3,1 proc. Koreańczyków w wieku 19-39 lat to „wykluczeni samotni młodzi ludzie”. Dane pochodziły z Koreańskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych. 40 proc. z tych osób z samotnością boryka się od okresu dojrzewania. Południowokoreański rząd postanowił wówczas, że będzie wypłacał nastolatkom borykającym się z wykluczeniem społecznym stypendium w wysokości 650 tys. wonów (ok. 500 dolarów), by podjęli działania mające ponownie zintegrować ich ze społeczeństwem.