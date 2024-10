Sobota zapowiada się nieco lepiej z uwagi na znacznie mniejsze zachmurzenia w sporej części kraju. Temperatury od 9 stopni w regionach górskich do 14 stopni nad morzem. Wiatr słaby, jedynie okresami umiarkowany. Noc z soboty na niedzielę zapowiada się niestety bardzo chłodno. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 6 stopni Celsjusza.

W niedzielę czeka nas powrót dużego zachmurzenia oraz opady deszczu. Nieco lepiej będzie jedynie na wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 15 stopni, zaś minimalna od 1 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h.

Pogoda na kolejne dni. Co prognozuje IMGW?

Poniedziałek i wtorek również zapowiadają się dość pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w rejonie północno-wschodniej Polski. W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni w regionach górskich do 12 stopni na północy i zachodzie, zaś minimalna od 0 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. We wtorek temperatury będą utrzymywać się na podobnym poziomie, jeśli chodzi o maksymalne wskazania termometrów. Temperatury minimalne od 1 do 5 stopni.

Środa to kolejny dzień, gdy prognozowane są małe i umiarkowane zachmurzenia, tym razem z przelotnymi opadami deszczu na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 16 stopni, zaś minimalna od 1 do 5 stopni.