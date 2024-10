Eksperci z Severe Weather Europe zwrócili niedawno uwagę na zaskakująco słaby, jak na obecną porę roku, wir polarny. Jest on najsłabszy od ponad 40 lat. Prognozy na najbliższe tygodnie nie przewidują jego wzmocnienia. Wręcz przeciwnie – może zbliżyć się do rekordowo niskich wartości sprzed 66 lat.

Wir polarny: Czym jest?

Wir polarny to ośrodek niskiego ciśnienia, który znajduje się nad biegunem północnym i jest najczęściej ograniczony prądami strumieniowymi. Jest to więc rodzaj pierścienia zimnego powietrza, który wiruje wokół bieguna północnego. Stanowi zjawisko sezonowe, które najsilniejsze jest w ciągu nocy polarnej, a więc w czasie zimy. Z tego powodu wir polarny bywa nazywany wirem nocy polarnej.

Obserwuje się go w wielu warstwach atmosfery. Wpływ na pogodę na naszej planecie ma przede wszystkim ten obecny w najniższej warstwie, czyli troposferze oraz w stratosferze, czyli drugiej – licząc od powierzchni Ziemi – warstwie atmosfery rozciągającej się na wysokości od ok. 10 km do ok. 50 km nad powierzchnią naszej planety. Wir dzieli się na część dolną – troposferyczną oraz część górną – stratosferyczną.

Wir polarny nad biegunem północnym odpowiada w znacznej mierze za pogodę w sezonie zimowym na półkuli północnej, a więc m.in. w Europie, Azji i Ameryce Północnej.