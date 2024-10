Finansowy sukces o. Rydzyka. Jego fundacja pobiła rekord wszech czasów

Wyjaśniał, że powodem spodziewanego spadku wpływów są zmiany podatkowe wprowadzone przez PiS w ramach tzw. Polskiego Ładu: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz zmniejszenie podstawowej stawki PIT z 17 do 12 proc. – Grupy podatników wspomagających fundację to emeryci i renciści oraz osoby z niższymi dochodami – wyliczał szef Radia Maryja, dodając, że będą oni mieli niższe dochody do opodatkowania. – Niestety, ludzie bogatsi mają chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra – dodawał.

Kilka miesięcy później okazało się, że o. Rydzyk miał rację, bo Nasza Przyszłość dostała za 2022 rok tylko 3,8 mln zł. Cios był tym boleśniejszy, że tamten rok był pierwszym, w którym obowiązywały przepisy zwiększające kwotę wsparcia z 1 proc. podatku do 1,5 proc. W efekcie łączna kwota, którą podatnicy przekazali do OPP, poszła w górę aż o 416 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, czyli o ponad jedną trzecią.

Przed miesiącem serwis WirtualneMedia.pl poinformował, że w efekcie m.in. niższych wpływów z 1,5 proc. podatku w 2023 rok przychody Fundacji Nasza Przyszłość spadły o jedną piątą. Na koniec roku udało się jej wyjść na plus m.in. dzięki obcięciu kosztów operacyjnych.

O. Tadeusz Rydzyk ma powody do świętowania

To już jednak przeszłość, a według danych, które opublikowało przed kilkoma dniami Ministerstwo Finansów, o. Rydzyk ma powody do świętowania. Kwota 6,5 mln zł jest o 73 proc. wyższa od tej sprzed roku. I jest to wyjątkowy skok na tle innych OPP. Łącznie w tym roku dostały 1,9 mld zł, o 24 proc. więcej niż przed rokiem. W ścisłej czołówce są fundacje pomagające chorym i niepełnosprawnym, a Fundacja Nasza Przyszłość uplasowała się na 38. miejscu, o 13 oczek wyżej niż przed rokiem.

Skąd tak dobry wynik? Do przekazywania 1,5 proc podatku przekonywały wiosną media związane z o. Rydzykiem. Jest to jednak praktykowane od lat. Prawdopodobnie wpływ na osiągnięcie tak dobrego wyniku miała intensywna pomoc biur Radia Maryja w wypełnianiu deklaracji PIT u osób starszych.