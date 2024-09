Niż Brygida znad Zachodniej Europy budzi obawy

W najnowszych prognozach pogody pojawiają się już informacje o kształtującym się kolejnym niżu, który otrzymał nazwę Brygida („Brigitta”). Nowe prognozy pogody z niepokojem śledzą nie tylko mieszkańcy południowo-zachodniej Polski, ale także Austrii, Czech, Rumunii i Słowacji - czyli krajów, które również doświadczyły w połowie września skutków ekstremalnych opadów deszczu. Synoptycy uspokajają jednak, że kolejny „czarny scenariusz” pogodowy w najbliższym czasie raczej nie powinien się powtórzyć.

„Niż Brygida to nie jest niż genueński!” – podkreśla IMGW we wpisie na portalu X. W komunikacie doprecyzowano również, że obecnie w prognozach nie widać niżu, który przemieszczałby się tą samą trasą co niż Borys.

Wątpliwości odnośnie najnowszych prognoz pogody rozwiał również rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ekspert wypowiedział się na łamach Wirtualnej Polski zapewniając, że w najbliższym czasie w prognozach nie widać intensywnych opadów.

Rzecznik IMGW odniósł się również do prognoz pogody sprzed tzw. powodzi tysiąclecia w 1997 roku. „Wiele osób, które zostały poszkodowane, a które pamiętają rok 1997 czy 2010, przypominają, że wówczas do Polski ściągnęły dwa niże genueńskie. W tym roku na razie, przynajmniej według obecnych prognoz, choć widać, że tam się coś dzieje, nie dojdzie to do Polski” – podkreślił.