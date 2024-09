Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni przyniósł wyjątkowo korzystną aurę. Jak prognozuje IMGW, w poniedziałek na przeważającym obszarze Polski utrzyma się ciepła, słoneczna i bezwietrzna pogoda z temperaturą maksymalną do 25°C. Lekkie zachmurzenie pojawi się jedynie na zachodzie kraju.

Zmiana w pogodzie. Nadciąga ochłodzenie

Przyjemna aura – będąca zasługą niżu obejmującego obecnie zachodnią część Europy – zostanie już wkrótce wyparta przez masy chłodnego powietrza znad północnego zachodu. Temperatura będzie się stopniowo obniżać od środy aż do weekendu, podczas którego można spodziewać się już typowo jesiennej pogody. W nadchodzącym tygodniu pojawią się także przelotne opady deszczu i porywisty wiatr.

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie wciąż ciepło. Słupki rtęci pokażą maksymalnie nawet do 25°C. Chłodniej – na poziomie od 18°C do 22°C – nad morzem i na terenach podgórskich. Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie się stopniowo obniżać. W środę temperatury maksymalnie na poziomie ok. 21°C, w czwartek maksymalnie 23°C – przy niższej temperaturze odczuwalnej ze względu na silny wiatr. W piątek wyraźnie ochłodzi się na północnym zachodzie Polski – w tych rejonach temperatury będą maksymalnie na poziomie ok. 16°C. W tym samym czasie na południowym wschodzie kraju osiągną nawet do 24°C.

Prognoza pogody na weekend: Będzie chłodno i wietrznie

W sobotę 28 września zmiana pogody będzie już wyraźnie odczuwalna. Termometry pokażą maksymalnie od 18°C do 21°C – głównie na wschodzie kraju. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich, gdzie można spodziewać się maks. ok. 12°C. Temperaturę odczuwalną obniży miejscami porywisty wiatr. W niedzielę już bezwietrznie, ale wyraźnie chłodniej – według prognoz IMGW maksymalnie od 13°C do 15°C-16°C głównie w centrum kraju.