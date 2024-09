Zmiana czasu tradycyjnie wypada dwa razy w roku. Wiosną przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni, natomiast jesienią - odwrotnie.

Reklama

Zmiana czasu na zimowy 2024. Kiedy wypada?

Zmiana czasu na zimowy polega na odejściu od czasu letniego środkowoeuropejskiego, który został wprowadzony 31 marca 2024 roku. Zegarki przestawiamy tradycyjnie w ostatni weekend października. W tym roku będzie to noc z 26 na 27 października. Zegarki należy cofnąć w niedzielę, z godziny 3:00 na 2:00. Mówi się, że dzięki temu można pospać godzinę dłużej – chodzi o to, że wstając po zmianie czasu np. o 8 rzeczywiście śpimy do 9 starego czasu.



Sporym ułatwieniem jest to, że zmiana czasu w urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony, komputery, czy smartwatche odbywa się automatycznie. Z tego względu wiele osób może nawet nie zauważyć przejścia na czas zimowy. Widocznym skutkiem będzie jednak krótszy dzień. Od momentu przestawienia zegarków słońce będzie zachodzić już po godzinie 16:00.

Czas zimowy zostanie z nami przez najbliższych pięć miesięcy. Kolejna zmiana nastąpi dopiero w marcu 2025 roku, dokładnie w ostatnią niedzielę tego miesiąca. Będzie to zatem noc z 29 na 30 marca. Przejście na czas letni zakłada przesunięcie wskazówki zegara o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00. W tym przypadku mówi się, że śpimy godzinę krócej (jeśli wstajemy po zmianie czasu na letni o 8, jest to w rzeczywistości 7 dotychczasowego czasu).