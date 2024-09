W sądzie trwa reorganizacja – zlikwidowano m.in. VIII Wydział Karny, do którego sprawa Kujdy trafiła już ponad dwa lata temu, akta skierowano do Wydziału II. Nadano jej nową sygnaturę. – Odwołanie przez ministra sprawiedliwości delegacji do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie dotyczyło trzech sędziów z Wydziału Karnego i siedmiu sędziów z Wydziału Cywilnego – informuje „Rz” sędzia Leszczyńska-Furtak.

Kazimierz Kujda nie komentuje zawirowań

Nieprawomocny wyrok uznający, że Kazimierz Kujda jest kłamcą lustracyjnym, zapadł w czerwcu 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Ten były m.in. prezes spółki Srebrna i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska złożył wniosek autolustracyjny po tym, gdy w lutym 2019 r. „Rzeczpospolita” opisała, że IPN ma jego teczkę tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Ryszard” – przez lata była ona w zbiorze zastrzeżonym ABW. Kujda w sądzie się nie obronił – został skazany na trzy lata pozbawienia prawa wybieralności do parlamentu oraz pełnienia funkcji publicznych. Przed sądem utrzymywał, że choć potwierdził na piśmie „nawiązanie dialogu” ze Służbą Bezpieczeństwa, to nie była to „zgoda na współpracę”. Nie pobierał pieniędzy od SB, jednak sąd uznał, że spotkania z esbekiem miały „charakter konspiracyjny” – jego współpraca z SB była zatem świadoma i z zachowaniem tajności – a to wypełnia znamiona ustawy lustracyjnej.

Kazimierz Kujda nie zgodził się z wyrokiem. W rozmowie z „Rz” mówił, że nigdy nie podpisał żadnego zobowiązania do współpracy, nie napisał ani jednego donosu. Chcieliśmy zapytać go o to, jak odbiera decyzję o wycofaniu drugiego sędziego, ale odmówił komentarza. – Nie będę oceniał pracy sądów, które działają dziś, jak działają – stwierdził tylko z rezygnacją.

Autolustracja Kazimierza Kujdy ma posmak polityczny. Jarosław Kaczyński tuż po ogłoszeniu wyroku skazującego skrytykował go: „ Orzecznictwo sądów polskich jest przeze mnie od wielu lat bardzo zdecydowanie i jednoznacznie krytykowane”, dodając, że „miał okazję zapoznać się z tymi materiałami” i „ma tutaj inne zdanie” (niż sąd – przyp. aut.).