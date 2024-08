W prognozach pogody na kolejne miesiące powtarza się jeden trend - to będzie jesień pełna anomalii. Na czym będą polegać? Chodzi o temperaturę.

Pogoda na ostatnie dni wakacji PAP

Jaka będzie jesień 2024? Anomalie temperatury od września do grudnia

Według długoterminowej prognozy pogody przygotowanej przez amerykańską Narodową Administrację Atmosferyczną i Oceaniczną (NOAA) i prezentowanej przez IMGW, tej jesieni temperatury w Polsce będą się różnić od średniej wieloletniej – ma być cieplej. Według meteorologów będziemy mieli do czynienia z anomalią średniej temperatury zarówno we wrześniu, październiku, listopadzie, jak i w grudniu. Będzie ona wyższa od normy klimatycznej z ostatnich trzech dekad od 1991 do 2020 roku. Największe odchylenia od normy prognozowane są we wrześniu i grudniu, ale w październiku i listopadzie również możemy się spodziewać temperatur wyższych niż średnie.



Pogoda we wrześniu 2024. Ciepło w całym kraju

Amerykańscy meteorolodzy prognozują ciepły wrzesień w Polsce. Średnia temperatura w tym miesiącu będzie nawet o 2 stopnie Celsjusza wyższa od normy. Największe różnice mają odczuć mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski – Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Mazowsza, woj. świętokrzyskiego i łódzkiego, a także wschodnich krańców Warmii i Mazur oraz Podlasia. W tych regionach temperatura we wrześniu ma być o 1,5 do 2 stopni powyżej normy z lat 1991-2020. W pozostałej części kraju ma być średnio cieplej o 1-1,5 stopnia niż bywało zazwyczaj we wrześniu.