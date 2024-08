Szczególnie drastycznym sygnałem porażki szwedzkiej polityki migracyjnej był rozwój gangów kierowanych przez urodzone już w Szwecji dzieci imigrantów. Przez wiele dekad Szwecja była uważana za jeden z najbezpieczniejszych krajów świata. Ale to już przeszłość. Dziś poza Albanią nie ma w Europie drugiego kraju z tak wysoką liczbą zabójstw w przeliczeniu na mieszkańca jak Szwecja, oczywiście pomijając państwa toczące wojny jak Ukraina i Rosja. Właściwie we wszystkich dużych miastach kraju rozwinęły się zamieszkałe w większości przez przyjezdnych getta, do których boi się wejść nawet policja. Uppsala, siedziba najstarszego uniwersytetu w Skandynawii i największej katedry w kraju, stała się centrum jednej z największych mafii założonej przez zbiegłego później do Turcji Rawy Majida. Kontroluje ona już nie tylko handel narkotykami, ale także niektóre działania państwa. Z kolei z Malmö do sąsiedniej Kopenhagi zaczęło się przedostawać tak wielu kryminalistów, że Dania postanowiła przywrócić kontrole na granicy ze Szwecją.

Szwecja: Skrajna prawica rośnie w sondażach proporcjonalnie do wzrostu przestępczości

Na fali rosnącej przestępczości znaczenia zaczęła nabierać skrajna prawica. – Przez wiele lat tylko my ostrzegaliśmy przed nadmierną liczbą imigrantów. Dziś robią to już wszyscy – podkreśla deputowany Szwedzkich Demokratów (SD) Richard Jomshof, który jest szczególnie znany z radykalnej krytyki Islamu.

I faktycznie, zdaniem agregatora sondaży Politico SD może dziś liczyć na 20 proc. poparcia, tyle samo co Umiarkowana Partia Koalicyjna, która tradycyjnie była największą siłą na prawicy. Tylko Szwedzka Partia Socjaldemokratyczna (SAP) z 33 proc. ma wciąż lepsze notowania w sondażach. Akesson zapowiada, że po wyborach w 2026 roku nie poprzestanie na obecnym układzie, w którym jego ugrupowanie wspiera rząd z parlamentu. Tym razem będzie chciało mieć własnych ministrów.

Notowaniom SD sprzyja zmiana nastawienia właściwie całego społeczeństwa do imigracji. Nawet Socjaldemokraci nie krytykują polityki rządu, mając świadomość, że to zniweczyłoby ich szanse na odzyskanie władzy za dwa lata. Jednak taki układ zachęca ekipę Kristerssona do dalszego zaostrzenia warunków pobytu imigrantów. W listopadzie ma być dyskutowana ustawa, które obliguje osoby zatrudnione w sektorze publicznym do denuncjowania obcych, którzy przebywają w królestwie nielegalnie. Taki obowiązek spoczywałby na około milionie osób, od lekarzy po nauczycieli, od pracowników bibliotek publicznych po zajmujących się pomocą publiczną.

– Efekt będzie tragiczny. Nielegalni imigranci zostaną jeszcze bardziej zepchnięci na margines. Będą obawiali się wysyłać dzieci do szkół, iść do lekarza – ostrzega Michel LeVoy, działacz organizacji pozarządowych niosących pomóc azylantom.

Winą za porażkę integracji imigrantów część ekspertów obciąża konserwatywne rządy Reinfeldta (2006–2014). To wtedy zostało sprywatyzowanych wiele szkół, szpitali, ośrodków pomocy społecznej. Wskazują oni, że dziś szwedzka gospodarka potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek obcych pracowników. Z powodu załamania przyrostu naturalnego nie do utrzymania jest też system emerytalny.