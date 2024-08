Żydzi weszli na teren meczetu Al-Aksa. Wśród nich był minister bezpieczeństwa Izraela

Turecka agencja Anadolu powołała się na oświadczenie islamskiego funduszu powierniczego (waqf), który administruje Wzgórzem Świątynnym w okupowanej Jerozolimie Wschodniej zgodnie z dwustronnym układem pokojowym z Izraelem z 1994 r.

Żydowscy osadnicy weszli na teren meczetu Al-Aksa

Według tego źródła, ok. 1600 Żydów pod eskortą izraelskiej policji weszło na dziedziniec meczetu Al-Aksa. W tekście czytamy, że Izraelczycy wkroczyli grupami i nieśli flagi Izraela. Z relacji wynika, że izraelskie grupy ekstremistyczne wzywały do wejścia na teren Al-Aksa z uwagi na święto Tisza be Aw, upamiętniające rocznicę zburzenia Pierwszej i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. Anadolu podało, że podczas żydowskich dni religijnych i świąt "liczba nalotów na meczet Al-Aksa znacząco rośnie". Do podobnego zdarzenia doszło w kwietniu podczas święta Paschy.

Agencja Anadolu poinformowała teraz, że na teren Al-Aksa wszedł Itamar Ben Gwir, lider skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła i minister bezpieczeństwa Izraela. Później również izraelski portal "The Jerusalem Post" przekazał, że Ben Gwir oraz inny prominentny polityk, Icchak Wasserlauf, udał się na Wzgórze Świątynne.

W poniedziałek, według informacji tureckiej agencji, wielu Izraelczyków - zwolenników aneksji palestyńskich ziem - demonstrowało poprzez wywieszenie wokół ścian przed meczetem Al-Aksa flag Izraela.