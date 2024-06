Zorza polarna – niezwykłe zjawisko, kojarzone zwykle z daleką północą – pojawiała się w ostatnim czasie także na polskim niebie. Wygląda na to, że już wkrótce będzie szansa na to, by zobaczyć to niesamowite zjawisko ponownie.

Zorza polarna nad Polską. Gdzie i kiedy się jej spodziewać?

W maju mieliśmy do czynienia z wyjątkowo silnym rozbłyskiem słonecznym, który spowodował, że nad Polską pojawiła się zorza polarna. Zjawisko przyciągnęło uwagę zarówno miłośników astronomii, jak i przypadkowych obserwatorów. Internauci bardzo chętnie dzielili się fotografiami tego zjawiska w sieci.

Ci, którzy przegapili szansę na zobaczenie zorzy polarnej, już wkrótce mogą mieć okazję, by nadrobić zaległości – intensywna aktywność słoneczna w ostatnich dniach zwiększa bowiem szanse na pojawienie się zorzy nad Polską. Stać się ma to już we wtorek 4 czerwca. Zjawisko nie będzie prawdopodobnie tak spektakularne jak w maju, ale na niebie wciąż prawdopodobnie będzie je widać.

„Wczoraj starałem się podejść do tematu w bardzo wyważony sposób, no ale obszar AR3697 zdaje się mieć to wszystko w nosie. No więc w ciągu 24 godzin wygenerował trzy rozbłyski klasy X. Dwa z nich były bardzo krótkie, ale następująca po trzecim dłuuuuga M-ka wygenerowała ładne, asymetryczne full halo CME prawie prosto w stronę Ziemi” – podkreślił 2 czerwca we wpisie opublikowanym na Facebooku Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i właściciel profilu Z głową w gwiazdach. „To pozwala przypuszczać, że we wtorek możemy spodziewać się całkiem przyzwoitych warunków do obserwacji zorzy polarnej z terenu Polski. Uprzedzam: to wciąż nie będzie zorza tak silna jak 10 maja, ale bez trudu powinniśmy dostrzec filary światła nad północnym horyzontem. Wstępne prognozy mówią o burzy magnetycznej G3, a prognozy pogody (ziemskiej) dla Polski są całkiem przyzwoite. Dlatego już teraz zaplanujcie sobie wolne we wtorkowy wieczór” – czytamy.