Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed przymrozkami. Alerty w 15 województwach

Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. "Aktualizacja ostrzeżeń meteorologicznych IMGW. Przymrozki. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 2 stopni Celsjusza, przy gruncie do minus 4 stopni" – czytamy we wtorkowym komunikacie IMGW.

Pogoda w Polsce. Gdzie wystąpią przymrozki? IMGW ostrzega

We wtorek niemal w całym kraju zachmurzenie ma być umiarkowane. Miejscami na wschodzie oraz południu Polski – duże. We wschodniej części kraju mogą wystąpić mają zaś słabe opady deszczu ze śniegiem. W Karpatach natomiast grubość pokrywy śnieżnej wzrośnie o dwa centymetry. Termometry na wschodzie pokazać mają około 5 stopni Celsjusza, zaś na zachodzie – do 9 stopni. W części kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia.

Przymrozki w Polsce. Gdzie wydano ostrzeżenia? Komunikat IMGW

IMGW prognozuje spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -5 st. C. Ostrzeżenia ważne są do godziny 8.00 w środę. W południowej części województwa podkarpackiego – do godziny 8.00 w czwartek.