Brytyjski rząd przeznaczy ponad 100 mln funtów na ochronę muzułmanów

Wielka Brytania: Partia Konserwatywna oskarżana o islamofobię

Jednocześnie rządzący krajem torysi muszą borykać się z oskarżeniami o islamofobię. W ubiegłym miesiącu Partia Konserwatywna zawiesiła jednego z parlamentarzystów, po tym jak powiedział on, że burmistrz Londynu, Sadiq Khan (muzułmanin) jest „pod kontrolą islamistów”.



Chociaż Sunak odciął się od tej wypowiedzi skrytykowano go za to, że ani on, ani żaden z jego ministrów nie nazwał jej „rasistowską” lub „islamofobiczną”. W sondażu przeprowadzonym w lutym 29 proc. Brytyjczyków stwierdziło, że Partia Konserwatywna ma problem z islamofobią.



Brytyjski rząd pracuje obecnie nad nową definicją ekstremizmu, która ma sprawić, że organizacje, które promują „nieakceptowalne poglądu” nie będą otrzymywać żadnych środków z budżetu ani innego rodzaju wsparcia od państwa.